Star Wars: The Mandalorian, nella stagione 2 vedremo altri personaggi di Clone Wars?

La seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian debutterà su Disney+ il prossimo 30 ottobre, e abbiamo da poco scoperto il numero degli episodi. Continuano, intanto, a rincorrersi le voci su quelli che saranno i nuovi personaggi della serie live action. Il rumor più ricorrente, come sappiamo, vuole Rosario Dawson nel ruolo di Ahsoka Tano.

Sembra però che anche altri personaggi della serie animata The Clone Wars potrebbero seguire lo stesso percorso ed essere presenti in The Mandalorian. Kessel Run Transmissions, fonte solitamente piuttosto affidabile di informazioni sull'universo Star Wars, parla per esempio del possibile arrivo di Sabine Wren e del Capitano Rex.

A quanto dicono i rumor, Rex dovrebbe essere interpretato da Temuera Morrison: questo vorrebbe dire per l'attore un doppio ruolo in The Mandalorian, dal momento che è già confermato che interpreterà Boba Fett.

Per quanto riguarda Sabine Wren, invece, per il momento non si fanno ancora nomi, anche se un'altra teoria diffusa sul web riguarda l'ingresso nel cast della star del wrestling Sasha Banks, che potrebbe essere la persona adatta. Ma queste, per il momento, non sono altro che voci, tutte da verificare.

Stando a quanto ha recentemente dichiarato Jon Favreau, in ogni caso, la stagione 2 di The Mandalorian seguirà diverse trame, e una narrazione più corale consentirebbe l'ingresso in scena di diversi nuovi personaggi.

Dal 30 ottobre avremo tutte le risposte, nel frattempo vi terremo informati.