Star Wars: The Mandalorian, anche la star WWE NXT Candice LeRae impazzisce per Baby Yoda

Che tutti impazzissero per Baby Yoda era ormai noto, ma che anche Candice LeRae, stella della WWE NXT, fosse innamorata del noto Bambino di The Mandalorian, nessuno se lo sarebbe aspettato.

La nota wrestler ha di recente cambiato il suo look ma ciò che di certo non cambia è il suo amore per Star Wars accresciuto ancora di più dalla nuova serie targata Disney+ sul cacciatore mandaloriano. In particolare, un posto di riguardo nel suo cuore è occupato da Baby Yoda.

A quanto pare il Bambino doveva essere orribile nei primi concept di The Mandalorian ma, le successive modifiche che hanno addolcito i suoi tratti, lo hanno reso uno dei personaggi più amati di tutti i tempi.

Quando in una recente intervista è stato chiesto Candice LeRae quale interprete della serie avrebbe voluto essere lei ha rapidamente risposto: "Beh, mi sembra che sia troppo ovvio dire The Child, giusto? Ma è davvero troppo tenero. Non si contano le volte in cui guardando The Mandalorian ho urlato 'Qualcuno baci questo bambino. Qualcuno lo baci'. Voglio solo prenderlo in braccio e baciarlo su quel bel visino, perché è così carino. Lo amo così tanto. Vorrei essere circondata da mille mila lui. Voglio solo qualcuno che lo prenda in braccio e lo baci e gli dica che è fantastico Diteglielo in continuazione. Lo adoro troppo".

"Alcune persone lo raccolgono e lo rimettono giù", ha detto LeRae. Sono tipo, 'Dai, dai!' Hai un bambino così carino tra le mani e non ti viene in mente di sbaciucchiare questa piccola cosa?' . Per me è inammissibile. Lo farei per tutto il giorno".

Sarebbe eccezionale vedere Baby Yoda in uno degli incontri della wrestler con Gargano, magari farsi strada zompettando sul tavolo. C'è di certo che Candice LeRae si offre volontaria per divenire l'abbracciatrice personale del Bambino. Chissà se non verrà accontentata dal produttori che le daranno una piccola parte nello show accanto al suo idolo.

In attesa di abbracciare quello vero, magari la LeRae può accontentarsi del meraviglioso funko pop di Baby Yoda, un gadget imperdibile per tutti i fans di The Mandalorian.