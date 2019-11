Star Wars: The Mandalorian, ecco gli stupendi concept art tratti dal primo episodio

Mentre siamo in attesa di vedere il terzo episodio di questa sua prima stagione, possiamo mostrarvi alcuni stupendi concept art tratti dal primo episodio di Star Wars: The Mandalorian, che rappresentano molto bene il tratto visionario di questa avvincente serie.

Dopo il concept dedicato al tenerissimo "baby Yoda", l'account ufficiale Twitter di The Mandalorian ha diffuso in rete alcuni concept art tratti sempre dal primo episodio della stagione; in uno sono raffigurati il mandaloriano del titolo impegnato nello scontro a fuoco al centro dell'episodio accompagnato dal droide che nell'originale ha la voce del regista Taika Waititi; ne seguono numerosi altri che mostrano alcuni dei momenti più suggestivi dell'episodio, come l'entrata nella locanda, o ancora un altro scontro a fuoco o il tentativo di addestramento dell'animale montato dal protagonista.

Li trovate tutti in calce a questa news. Per quanto riguarda il personaggio di baby Yoda, Carl Weathers si era espresso così in precedenza: "Ha un suo nome, è una figura molto interessante e che conosce molte cose, inoltre è molto carino. Non sono uno che usa spesso quella parola, ma è un esserino carino. Dovrete vedere lo show per capire chi è questo baby Yoda, cosa dovrà fare o se è veramente un baby Yoda". Inoltre, sempre parlando di questa nuova creatura, il regista Werner Herzog, che nella serie interpreta "il cliente", aveva dichiarato: "Ti spezza il cuore da quanto è bello. Ci sono due tecnici che lo muovono da remoto, uno si occupa degli occhi e della bocca mentre l'altro delle espressioni facciali. È un capolavoro della tecnica, ma oltre a questo è bellissimo". Ha poi continuato dicendo: "Non so, sul set sembrava assolutamente convincente. A vederlo ti veniva da piangere".

Il terzo episodio di Star Wars: The Mandalorian, intitolato semplicemente "Chapter 3", è scritto nuovamente da Jon Favreau e diretto da Deborah Chow; la sua diffusione su Disney+ è attesa per il 22 novembre prossimo. Nel frattempo potete leggere la recensione del secondo episodio, Chapter 2: The Child.