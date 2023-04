The Mandalorian, ufficiale! La serie tv con Pedro Pascal finirà al cinema con un film

Dalla Star Wars Celebration vi abbiamo svelato in anteprima i tre nuovi film della saga di Star Wars annunciati nel corso dell'evento, e uno di questi in particolare riguarderà da vicino i fan di The Mandalorian.

E' stato infatti annunciato che uno dei nuovi film della saga, nello specifico quello diretto da Dave Filoni, co-creatore della serie The Mandalorian insieme a Jon Favreau, porterà a compimento il viaggio di Din Djarin e Grogu, che dunque si stanno preparando alla loro ultima avventura. Il film, ambientato a livello temporale prima degli eventi di Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza, rappresenterà ufficialmente il finale della serie The Mandalorian, che in via del tutto eccezionale si sposterà dal piccolo schermo della piattaforma di streaming on demand Disney Plus al grande schermo delle sale cinematografiche.

Secondo quanto anticipato, inoltre, il film - il cui titolo rimane segreto - fungerà anche da crossover tra The Mandalorian e Ashoka: a questo proposito vi rimandiamo al primo teaser trailer di Ahsoka, che ha debuttato in questi minuti proprio durante la Star Wars Celebration 2023. Da notare infine che il film di Dave Filoni non ha ancora una data d'uscita ufficiale e che Ahsoka è stata confermata per una seconda stagione, dunque al momento non è dato sapere per quante altre stagioni andrà avanti The Mandalorian prima del gran finale cinematografico.

Che cosa ne pensate di questo clamoroso annuncio da parte di Lucasfilm? Ditecelo nella sezione dei commenti.