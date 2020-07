Star Wars: The Mandalorian, Werner Herzog su Baby Yoda: 'Il suo successo mi ha sorpreso'

Non è mai semplice condividere la scena con una delle star più amate dal pubblico e questo Werner Herzog lo sa bene. Ma se la stella in questione è il piccolo Baby Yoda, giunto al successo internazionale con la serie evento Disey+, Star Wars: The Mandalorian, tutto cambia.

Il celebre attore, regista e scrittore tedesco ha ammesso che non si sarebbe mai aspettato un successo simile dal Bambino e che essendo praticamente fuori dai social non sospettava minimamente che sarebbe diventato un caso mediatico.

"Non sono molto interessato a Internet, ai social media e ai commenti su Internet. Quindi, ovviamente il successo di Baby Yoda, mi ha sorpreso. Ma cosa c'è di sbagliato nel dire qualcosa di buono su Baby Yoda, che è davvero un essere fenomenale? È meravigliosamente creato e scolpito, e un dispositivo meccanico del genere che riesce a conquistare il pubblico è un risultato enorme per il cinema. Puoi vederlo con i tuoi occhi e puoi toccarlo. È così meraviglioso. Non puoi superarlo. Non bisogna essere intimoriti, ma apprezzare tutto questo come un fenomeno eccezionale. Quello che The Mandalorian sta facendo con la sua tecnologia, riesce a rendere tutto molto più semplice per gli attori, macchine fotografiche e il resto della produzione. Le novità non mi intimoriscono come attore, sai dove sei e dove è la macchina da presa, nonostante talvolta ci si muova in un mondo completamente nuovo. Questo è un risultato meraviglioso. È così che il cinema è sempre stato e dove nonostante tutto dovrebbe tornare".

Sta di fatto che nonostante le belle parole spese per il Bambino, Herzog nei panni del Cliente, è uno dei personaggi meno amati della serie. I fan di The Mandalorian infatti non hanno apprezzato il trattamento riservato a Baby Yoda negli episodi finali.