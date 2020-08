Star Wars: Thrawn apparirà in una serie live action, conferma un insider

Dopo il nostro articolo sui Jedi più forti di Star Wars, vi segnaliamo questo interessante rumor che sembra confermare l'arrivo di uno degli villain più amati dagli appassionati alla saga di Guerre Stellari: stiamo parlando del Gran Ammiraglio Thrawn.

Come sapete il personaggio è apparso per la prima volta nella trilogia di libri scritti da Timothy Zahn, Thrawn ha infatti dato del filo da torcere ai protagonisti storici dei film, guidando la rimanente flotta imperiale. Non solo, considerando la sua grande popolarità, Thrawn è stato uno degli avversari di Ezra Bridger nella terza e quarta stagione di "Star Wars: Rebels", opera di animazione recentemente conclusasi. Nel corso dei mesi sono circolate varie voci su una sua eventuale comparsa nella seconda stagione di The Mandalorian, ma per ora non abbiamo avuto nessuna conferma ufficiale.

Noah Outlaw, nome dell'insider di "Kessel Run Transmissions", ha voluto riprendere questo rumor con un messaggio condiviso su Twitter e che potete trovare in calce alla notizia, affermando questo: "Abbiamo sentito delle voci sulla versione in live action di Ezra e Thrawn. Mi fido di LRM e più o meno è vero quello che dicono, ma sappiamo che un sequel di Rebels è in lavorazione".

Siamo sicuri che nelle prossime settimane sapremo qualcosa di più a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo questa interessante notizie che ci svela un importante retroscena sulla storia di Luke in Star Wars.