Star Wars, anche Thrawn si prepara ad esordire in live-action

Sono molte le indiscrezioni che si susseguono nelle ultime ore sul mondo di Star Wars. Dopo la notizia di Oliphant scritturato in The Mandalorian 2 , per interpretare Boba Fett, un altro rumor si sta facendo largo tra i fans. Pare infatti che il famoso ammiraglio Thrawn potrebbe avere un live-action a lui dedicato.

Grazie a Disney+, l'universo live di Star Wars si sta arricchendo giorno per giorno. Dopo il grande successo di The Mandalorian rinnovata già per una terza stagione, molte nuove idee sembrano bollire in pentola. Molti indizi fanno supporre che prima o poi ci sarà una serie sequel di Rebels, nella quale Ahsoka e Sabine andranno alla ricerca di Ezra, per cui sembrano già iniziati i casting.

Queste vicende dovrebbero spianare la strada ad un ulteriore live action proprio sull'ammiraglio Thrawn apparso finora solo nella terza stagione di Star Wars: Rebels, ma mai ancora dal vivo.

Thrawn è stato creato dall’autore Timothy Zahn e ha fatto la sua prima comparsa nel romanzo dell’erede dell’Impero. Appartenente alla misteriosa razza Chiss, rappresenta un comandante militare imperiale che ha preso il comando dell’Impero Galattico alcuni anni dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi.

Molti speravano che il personaggio potesse già apparire in Star Wars: L'ascesa di SkywalkerThe Rise of Skywalker, ma così non è stato. Facendo riferimento alla possibilità di nuovi innesti Fraveau aveva detto: "È molto divertente pensare all'eventualità di unire i mondi della trilogia originale, i prequel, i sequel, The Clone Wars e ciò che è stato considerato canonico fino a questo punto e ciò che non lo è stato. Penso che questo spettacolo possa offrire possibilità infinite. Non importa quale sia il tuo gusto preferito del gelato di Star Wars, riuscirai ad apprezzare qualunque cosa".

In attesa di avere conferme sul live-action dedicato all'ammiraglio Thrawn date un'occhiata alle strepitose action figure dedicate al mondo di The Mandalorian e non solo.