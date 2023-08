Star Wars, il nuovo trailer di Ahsoka svela la presenza di Hayden Christensen come Anakin!

Dopo aver permesso ai fan di ripercorrere tutta la storia di Ahsoka Tano nel video promozionale con Rosario Dawson, la piattaforma di streaming on demand Disney+ ha anticipato il ritorno di Anakin Skywalker di Hayden Christensen nel nuovo spot della prossima serie tv live-action di Star Wars.

Durante il passaggio di Ms. Marvel sulla ABC, infatti, la piattaforma di streaming ha mandato in onda un nuovo entusiasmante teaser per Ahsoka: il filmato, disponibile in calce all'articolo e pubblicato in via ufficiale sui canali social di Ahsoka Tano e di Star Wars, presenta il ritorno di Anakin Skywalker tramite filmati di archivio presi soprattutto da La vendetta dei Sith e dalla recente apparizione nella miniserie di Obi-Wan Kenobi, tuttavia si può chiaramente udire un nuovo dialogo totalmente inedito recitato da Hayden Christensen con Anakin che si rivolge direttamente ad Ahsoka.

Nel teaser, disponibile in calce all'articolo, Anakin dice ad Ahsoka di non aver paura dopo averle anticipato che dovrà affrontare qualcosa di più pericoloso dei semplici droidi: un indizio chiave che ha spinto molti fan a credere che la scena in questione sarà un flashback ambientato durante le Guerre dei Cloni. Gli appassionati sperano da anni in un incontro live-action tra Anakin e Ahsoka, e la serie tv di Disney+ potrebbe finalmente accontentarli.

Ahsoka debutterà dal 23 agosto su Disney+: per altri contenuti scoprite quante puntate avrà la prima stagione di Ahsoka.