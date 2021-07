Star Wars, trovati gli interpreti live-action di Ezra Bridger e Thrawn? Gli ultimi rumor

Ezra Bridger e il Grand'Ammiraglio Thrawn hanno un volto anche in versione live-action... O almeno questo è ciò che si dice in giro. Scopriamo insieme gli ultimi rumor sul mondo di Star Wars.

Con tutte le nuove serie tv di Star Wars in sviluppo per Disney+ dopo il successo di The Madalorian, tra il prequel di Rogue One Andor, la serie su Obi-Wan Kenobi e quella di Ahsoka Tano tanto per nominarne un paio, non è raro vedere teorie, rumor e annunci di casting a destra e sinistra, specialmente considerando l'alto numero di personaggi che potrebbero arrivare sul piccolo schermo.

E da tempo si parla anche di due preferiti dei fan di Star Wars, Ezra Bridger e il Grand'Ammiraglio Thrawn, che i più conoscono grazie alla serie animata Star Wars: Rebels.

Non solo, infatti, pare debba arrivare anche una serie tv live-action a loro dedicata, ma sembrerebbe anche che gli attori che li interpreteranno siano già stati scelti: si tratterebbe, secondo LRM Online, che lo riporta come notizia in esclusiva, dell'attore di Aladdin Mena Massoud e del doppiatore di Thrawn in versione animata Lars Mikkelsen.

Non è ancora noto in quale show dovrebbero essere introdotti, anche se il più probabile è sicuramente quello su Ahsoka Tano con protagonista Rosario Dawson, né abbiamo ancora (conferme o smentite) ufficiali al riguardo, quindi restiamo in attesa di aggiornamenti.

Voi che ne pensate? Vi convincono queste scelte? Fateci sapere la vostra nei commenti.