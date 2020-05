Star Wars: Tutti i collegamenti tra Clone Wars, Rebels e The Mandalorian

L'atteso finale di Star Wars: The Clone Wars ci ha mostrato quali sono state le conseguenze dell'Ordine 66 sui protagonisti della storia. Le ripercussioni che la serie ha avuto sul resto della saga sono numerose, in questa notizia vi segnaliamo i collegamenti tra i protagonisti dei vari show.

Nel corso delle sette stagioni che compongono The Clone Wars abbiamo conosciuto diversi nuovi personaggi e rivisto alcuni già apparsi nei film di George Lucas. Tra questi troviamo Darth Maul, considerato morto dopo il finale de "La Minaccia fantasma", in realtà è sopravvissuto allo scontro contro Obi-Wan Kenobi, modificando il suo corpo con l'aggiunta di gambe meccaniche e diventando un signore del crimine a Mandalore. Lo abbiamo rivisto anche in Star Wars: Rebels, mentre cercava di far diventare il protagonista Ezra Bridger un suo padawan.

Abbiamo anche conosciuto il personaggio di Ahsoka Tano, cavaliere Jedi che secondo diversi rumor comparirà anche nella seconda stagione di The Mandalorian, interpretata da Rosario Dawson. La sua storia continuerà anche in diverse puntate di Rebels, insieme a Captain Rex, clone che è riuscito a sfuggire dal suo condizionamento mentale. Infine saranno molto importanti nella seconda stagione di The Mandalorian la storia di Mandalore e della darksaber, entrambi hanno fatto il loro debutto in Rebels, e verranno ripresi nella serie che ci racconta la storia del cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal.

Per concludere vi lasciamo con questa analisi del finale di Star Wars: The Clone Wars.