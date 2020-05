Star Wars: Underworld e l'avanguardia di George Lucas: nuovi dettagli sulla serie scartata

Ronald D. Moore, creatore di Outlander e sceneggiatore molto noto nel campo sci-fi per aver lavorato a Star Trek: The Next Generation, Deep Space Nine e Battlestar Galactica, ha raccontato alcuni interessanti retroscena sulla creazione e la lavorazione di Star Wars: Underworld, la serie mai realizzata da George Lucas.

Il papà di Guerre Stellari iniziò a sviluppare lo show nel 2004, quando aveva quasi terminato i lavori per la trilogia sequel, e ingaggiò Moore e un gruppo di altri sceneggiatori per scrivere numerosi episodi.

"Abbiamo scritto qualcosa come 40-48 sceneggiature" ha rivelato Moore a Collider. "George voleva scrivere tutti gli script e metterli insieme per poi capire come organizzare la produzione, perché voleva utilizzare un sacco di tecnologie all'avanguardia con CG, set virtuali e così via. Voleva fare una cosa completamente nuova."

L'anno dopo, però, Lucas decise di vendere il franchise alla Disney, e a causa degli ingenti costi dell'operazione (si parla di cifre enormi anche per il panorama attuale) la produzione venne definitivamente fermata.

"È stato un lavoro incredibile. Non conosco che nessun altro che utilizzerebbe lo stesso approccio" ha aggiunto Moore sul metodo di lavoro di Lucas. "Al tempo, George ci disse 'scrivete gli episodi della lunghezza che volete, capiremo dopo come fare'. Perciò non avevamo limiti di budget" ha aggiunto Moore, per poi rivelare che la serie avrebbe incluso "molta azione e numerosi set giganteschi. Qualcosa di molto più grande di ciò che si vede solitamente in uno show televisivo."

Per quanto riguarda la trama, Moore ha rivelato che si sarebbe trattato di 'un'unica grande storyline': "Era un lungo racconto con situazioni episodiche. Alcune cose sarebbero accadute solamente in certi episodi, perciò in alcune parti la qualità era più episodica. Ma in termini di storia, personaggi e ambientazione, la narrazione sarebbe stata più ampia."

Per altri approfondimenti, qui potete trovare tutti i dettagli su Star Wars: Underworld e i filmati di prova della serie diffusi in rete lo scorso gennaio.