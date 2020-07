Star Wars, vedremo il Capitano Rex in The Bad Batch? Parla lo sceneggiatore

Da un paio di settimane sappiamo che, dopo la conclusione di The Clone Wars, l'universo Star Wars si arricchirà di una nuova serie animata: si chiamerà Star Wars: The Bad Batch, sarà ambientata dopo la Guerra dei Cloni e sarà incentrata su un gruppo di cloni sperimentali, mercenari fuggiaschi in cerca di nuove avventure.

Data la sua ambientazione, sono molti i fan che si aspettano il ritorno, almeno in forma di cameo, di alcuni personaggi ai quali sono ormai affezionati. Uno di questi è il Capitano Rex, e a tale proposito lo sceneggiatore Brent Friedman sembra decisamente possibilista.

Oltre a quello di Dave Filoni, non sono starti annunciati ufficialmente i nomi di chi scriverà Star Wars: The Bad Batch, ma Friedman ha scritto l'arco narrativo originale della Bad Batch in The Clone Wars, e presumibilmente farà parte del team, o almeno è già a conoscenza di alcuni fatti.

La storia di Rex è intrinsecamente legata a quella di Hunter, Crosshair, Tech, Wrecker ed Echo, e presenta alcune lacune che potrebbero essere colmate nella nuova serie animata targata Disney+.

Come possiamo vedere in calce alla news, un utente Twitter ha fatto una domanda del genere proprio a Brent Friedman. "Alla fine dell'episodio A Distant Echo, quando stanno per imbarcarsi sulla nave e tornare entro le linee della Repubblica, hai saputo perché Echo non ha mai chiesto di Fives quando ha fermato Rex? Qualcuno ha mai pensato di fare quella domanda? La serie The Bad Batch potrebbe parlarne?"

Lo sceneggiatore ha risposto con un commento: "Sembra un presupposto ragionevole".

Altrettanto ragionevole, dunque, sembra essere la possibilità di vedere Rex in Star Wars: The Bad Batch.

