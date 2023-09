Star Wars, la vera identità di Marroks è stata davanti ai nostri occhi per tutto il tempo

Ci sono misteri che sin dalle loro prime battute hanno un po' le sembianze del più classico dei segreti di Pulcinella: l'identità di Marroks fa probabilmente parte di questa categoria, viste le sempre più frequenti teorie nate sulle sue origini e basate su elementi piuttosto concreti, confermati d'altronde dagli ultimi sviluppi.

Mentre sale l'hype per il quinto episodio di Ahsoka, infatti, la morte di Marroks ci permette di buttar giù qualche conclusione sulla sua vera identità, di fatto confermando ciò che in molti avevano pensato sin dall'inizio: l'ex-Inquisitore riciclatosi mercenario presente nella serie con Rosario Dawson altri non è che l'Ottavo Fratello già visto in Star Wars Rebels.

La cosa era apparsa subito palese ai fan più attenti, vista l'enorme somiglianza tra i due personaggi e il background compatibile con quello del personaggio della serie animata: il fatto che l'Ottavo Fratello fosse però morto durante Rebels metteva però dei freni alla cosa. La sconfitta di Marroks ha però cambiato le carte in tavola: il fumo verde fuoriuscito dal cadavere ci ha infatti lasciato intendere che il nostro altro non fosse che un cadavere riportato in vita per volontà di Morgan Elsbeth.

La morte, a questo punto, non è più un ostacolo per la teoria più quotata sull'identità di Marroks: e voi, ci eravate già arrivati? Fatecelo sapere nei commenti! Identità e villain a parte, comunque, ecco come si colloca Ahsoka nella timeline di Star Wars.