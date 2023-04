Star Wars Visions, nella seconda stagione rivedremo Wedge Antilles!

Dopo l'annuncio della data di uscita di Star Wars: Visions (serie animata antologica col nome originale di Sutā Wōzu: Bijonzu), lo studio di animazione britannico Aardman ha anticipato il ritorno di un grandissimo personaggio: Wedge Antilles!

Per chi non lo ricordasse, Wedge Antilles (interpretato da Denis Lawson) era un pilota di X-wing nella trilogia originale di Star Wars; successivamente, divenne generale dell'Alleanza Ribelle e combatté contro la Morte Nera per ben due volte. Così dichiara al riguardo Magdalena Osinksa, regista Aardman: "Stavano cercando una specie di idolo che Anni avrebbe ammirato, perciò abbiamo optato per Wedge Antilles, che si adattava splendidamente all'era in questione del franchise. Inoltre, ha intrapreso azioni veramente sorprendenti nella storia, pur senza ricevere un riconoscimento all'altezza". Ha inoltre continuato: "Penso che abbia più battute nel nostro film rispetto alla trilogia originale di Star Wars! Volevamo davvero attribuirgli tutto il successo che merita".

La prima stagione di Star Wars: Vision, composta da nove episodi, è andata in onda su Disney Plus il 22 settembre 2021, mentre la seconda è attesa per il 4 maggio 2023. La storia ruota intorno a una raccolta di cortometraggi, caratterizzati da una grande libertà creativa ed espressiva. In generale, la serie ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica, a cui si aggiunge una candidatura al Premio Emmy come miglior programma di cortometraggi animati per l'episodio Il duello e svariati altri riconoscimenti. Tra le opere derivate, ricordiamo il romanzo Ronin: A Visions Novel di Del Rey Books, il fumetto prequel Visions e l'artbook pubblicato da Dark Horse Comics il 5 ottobre 2022.

Un'occasione davvero ottima per l'attore, soprattutto considerando l'insuccesso dei tentativi precedenti: era il dicembre 2019 quando Chris Terrio non confermò il ritorno di Wedge Antilles in Star Wars: L'ascesa di Skywalker.