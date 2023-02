Star Wars Visions 2: Disney+ svela la data d'uscita e l'elenco di tutti gli episodi!

La piattaforma di streaming on demand Disney Plus e Lucasfilm hanno appena annunciato la data d'uscita della nuova stagione di Star Wars Visions nonché l'elenco completo di tutti gli episodi e gli studi d'animazione che hanno contribuito alla loro creazione.

L'acclamata serie animata debutterà su Disney Plus il 4 maggio prossimo, dunque in occasione della ricorrenza dello 'Star Wars Day': come fu per la prima stagione, anche questa nuova incarnazione dello show proporrà agli appassionati nove diversi cortometraggi animati, ognuno firmato da uno studio d'animazione differente.

"Con il Volume 2, abbiamo ampliato la nostra offerta per portare il pubblico lungo un tour globale insieme ad alcuni dei creatori d'animazione più talentuosi di tutto il mondo", ha anticipato il produttore esecutivo di Star Wars: Visions e Senior Vice President Franchise Content & Strategy presso Lucasfilm, James Waugh. "Ogni cortometraggio è incredibile, pieno di cuore e immaginazione, valori che rendono le storie di Star Wars uniche, e ognuno di loro apre a nuovi e audaci modi di raccontare cosa una storia di Star Wars"

Qui sotto l'elenco completo dei titoli di Star Wars Visions 2 e degli studi d'animazione coinvolti nel progetto:

"Sith" (El Guiri, Rodrigo Blaas)

"Screecher's Reach" (Cartoon Saloon, Paul Young)

"In the Stars" (Punkrobot, Gabriel Osorio)

"I Am Your Mother" (Aardman, Magdalena Osinska)

"Journey to the Dark Head" (Studio Mir, Hyeong Geun Park)

"The Spy Dancer" (Studio La Cachette, Julien Chheng)

"The Bandits of Golak" (88 Pictures, Ishan Shukla)

"The Pit" (D'art Shtajio and Lucasfilm Ltd., LeAndre Thomas and Justin Ridge)

"Aau's Song" (Triggerfish, Nadia Darries and Daniel Clarke)

Star Wars: Visions Volume 2 arriverà su Disney+ il 4 maggio. Per altre novità legate alla saga, guardate questo nuovo filmato promozionale di The Mandalorian 3.