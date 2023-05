Star Wars: Visions 2, i produttori: ' Lo Studio Ghibli? È un'entità a sè'

Dopo l'annuncio di una seconda stagione più internazionale per Star Wars: Visions 2, i fan si chiedevano se sarebbe mai arrivata la collaborazione con l'iconico Studio Ghibli.

La risposta è arrivata (attenzione: brutte notizie!): la serie antologica animata che vanta collaborazioni con i più importanti studi di animazione giapponesi non si presterà al caratteristico stile dello Studio Ghibli. L'immaginario brillante dello Studio che ha prodotto pietre miliari del cinema d'animazione, è intoccabile per Jacquie Lopez, James Waugh e Josh Rimes, produttori esecutivi dello show animato che porta una ventata di freschezza da ormai due anni nel franchise con Star Wars: Visions 2

I produttori esecutivi hanno così spiegato a The Wrap per quale motivo non hanno mai chiesto allo Studio Ghibli di aderire al progetto in una galassia molto molto lontana: "Ghibli è una tale entità a sé stante - ha detto Josh Rimes -. Penso che abbiano un posto sacro nei nostri cuori e hanno una relazione di lunga data con Kathy. Non abbiamo mai pensato che potessero far parte di un'antologia".

Ma lo Studio Ghibli non è estraneo al mondo di Star Wars: il popolare studio di animazione ha già collaborato con Lucasfilm per Zen- Grogu and Dust Bunnies, il corto con protagonista l'amatissimo Grogu:"Penso che il solo fatto di fare il cortometraggio di Grogu - prosegue Rimes - con loro sia stato così eccitante che volevano dilettarsi in Star Wars in quel modo. Ma no, non li abbiamo considerati anche come parte di questo".

I nuovi episodi di Star Wars: Visions 2 (c'è anche Wedge Antilles), sono disponibili in streaming su Disney+.