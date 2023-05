Star Wars: Visions, ci sono anche i maestri dello stop-motion nella stagione 2

Le premesse su una più internazionale seconda stagione di Star Wars: Visions sono state rispettate: anche Aardman Animation si unisce al Volume 2 della serie animata dell'universo di Star Wars.

Il leggendario studio di animazione che ha forgiato capolavori quali Galline in Fuga e Wallace&Gromit firma per Lucasfilm "I Am Your Mother" diretto da Magdalena Osinska per i maestri dello stop-motion. Il tocco di Aardman enfatizza una storia di potere femminile e orgoglio materno. Nella puntata "I Am Your Mother" di Star Wars: Visions 2 Anni è un'adolescente Twi'lek e promettente pilota, si rifiuta di partecipare alla gara annuale di astronavi genitore-figlio perché è imbarazzata da sua mamma Kalina fino quando Kalina sollecita Anni ad affrontare i favoriti altezzosi: Julan Van Reeple e la mamma Dorota.

“Stavo pensando: cosa mi piace di 'Star Wars'? Cosa so di 'Star Wars'? E la prima cosa che mi è venuta in mente è stata la battuta 'Sono tuo padre'”, ha detto a IndieWire Osinka. “È la cosa più ovvia e iconica a cui puoi pensare - sottolinea Osinka - E poi ho pensato: OK, sono una madre. Ora, quando penso costantemente a me stessa come mamma, è se sono abbastanza brava. Quindi ho pensato di raccontare una storia su una madre e una figlia, ma con una svolta più positiva rispetto all'ispirazione originale".

Se la seconda stagione della serie antologica di Star Wars sta già facendo strage di cuori come scriviamo nella nostra recensione su Star Wars: Visions 2, cos'altro dobbiamo aspettarci nella terza stagione già in sviluppo?

I nuovi episodi di Star Wars: Visions 2 sono disponibile in streaming su Disney+.