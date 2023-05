Star Wars: Visions, la seconda stagione sarà più internazionale

La prima stagione di Star Wars: Visions (serie animata antologica del 2021) ha ben presto catturato i fan dell'universo narrativo Lucasfilm, ma gli autori promettono di altare ulteriormente la posta in gioco: la seconda stagione sarà più internazionale.

I primi nove episodi hanno sfruttato la collaborazione con alcuni dei migliori studi di animazione giapponesi per creare un'estetica in pieno stile anime, eppure, come spiega il produttore James Waugh, la possibilità di estendere il raggio culturale e offrire nuovi punti di vista sui cortometraggi è estremamente allettante.

Così ha dichiarato Waugh al riguardo: "La nostra idea era quella di una narrazione celebrativa di Star Wars che provenisse da tutto il mondo, dai migliori scrittori in circolazione, pur senza adattarci a una linea temporale a lungo termine. Abbiamo sempre creduto nel potenziale di un esperimento simile. Era un prodotto ricco di amore per gli anime, per la comunità di animazione e per la volontà di mostrare un nuovo volto del franchise di Star Wars. Quando la serie ha iniziato a riscuotere successo, ovviamente eravamo molto felici, e pronti per seguire il nostro istinto. In un certo senso, il successo ha convalidato l'idea che Star Wars potesse espandersi, esplorare elementi molto eterogenei". Così, "abbiamo iniziato a chiederci come potesse apparire attraverso diverse prospettive culturali".

Ovviamente, ciò non vuol dire rifiutare lo stile giapponese: "Adoriamo gli anime, e probabilmente torneremo a trattarli nel futuro di Star Wars, eppure avevamo la consapevolezza che esistesse molto di più: infinite culture da rappresentare nella nostra piattaforma". Era il novembre 2021 quando Disney propose The Village Bride di Star Wars: Visions agli Oscar.

I nuovi episodi debutteranno su Dinsey+ il 4 maggio 2023. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione della prima stagione di Star Wars: Visions.