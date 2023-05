Star Wars: Visions, la stagione 3 è già in fase di sviluppo

La seconda stagione di Star Wars: Visions, la serie animata in collaborazione con i più importanti studi di animazione, è approdata da pochi giorni su Disney+ ma pare che Star Wars: Visions 3 sia già in piena produzione!

Dopo la brutta notizia della mancata collaborazione tra lo Studio Ghibli e Lucasfilm, arriva finalmente una lieta novella per i fan: a riportarlo è lo scooper del settore Jeff Sneider che afferma come Lucasfilm e Disney stiano già sviluppando un terzo volume dell'acclamata serie antologica. Al momento è l'unica informazione di cui i media sono in possesso.

Star Wars Visions è formata da due capitoli: l'animazione della galassia molto molto lontana riporta storie non canoniche del franchise. Se la prima stagione è stata sviluppata esclusivamente con contributi di studi di animazione giapponesi, la seconda stagione invece sarà più internazionale (le prime recensioni sono già molto positive). Ogni episodio di Star Wars: Visions racconta una storia diversa ma Lucasfilm ha confermato che mentre le narrazioni possono essere ispirate dalla tradizione ufficiale, non sono considerate parte dell'universo centrale: "A un certo livello, tutto ciò che viene fatto all'interno di Star Wars sta influenzando tutti gli altri che lavorano all'interno di Star Wars - ha detto James Waugh, produttore esecutivo dello show.

Star Wars: Visions 2 è disponibile in streaming su Disney+.