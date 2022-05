Star Wars Visions: svelata la data d'uscita della Stagione 2 in arrivo su Disney Plus!

Nel corso della Star Wars Celebration, Lucasfilm ha rinnovato ufficialmente Star Wars: Visions per una seconda stagione, che arriverà prossimamente sul servizio di streaming Disney+. La nuova serie di cortometraggi animati ambientati nell'universo di Star Wars andrà a comporre un "Volume 2" del quale è stata rivelata la data d'uscita in streaming.

Per chi non conoscesse Star Wars Visions, la serie ha debuttato lo scorso autunno ed è stato il primo progetto anime del franchise. La prima stagione è stata diffusa in esclusiva su Disney+ e consisteva di nove cortometraggi incentrati su diverse parti dell'universo di Star Wars. Dai Sith all'Ordine Jedi caduto, Star Wars Visions ha visitato ogni tipo di storia e i fan hanno accolto la prima stagione con grandi apprezzamenti. Fatto che ha portato quindi la Lucasfilm a rinnovare lo show per un Volume 2, che arriverà in streaming nella primavera 2023.

Naturalmente, la sua animazione si è guadagnata un'attenzione immediata e Star Wars Visions deve ringraziare i suoi studi di produzione. Alcuni dei migliori studi dell'industria degli anime hanno lavorato insieme per questo progetto. Studio Colorido, Trigger, Science SARU, Kinema Citrus, Geno Studio, Production IG e Kamikaze Douga sono stati gli studi per la prima stagione. Al momento non sappiamo se qualcuno di questi studi tornerà per la seconda stagione o se ne verranno aggiunti di nuovi.

Se non avete ancora recuperato Star Wars: Visions, potete trovare tutti gli episodi in streaming su Disney+. Il cortometraggio più lungo dura 22 minuti, mentre il più breve è di 13 minuti. E se volete un consiglio da parte nostra, non perderemo mai l'occasione di elogiare "The Duel" e "The Twins" a chiunque vorrà iniziare per la prima volta questa avventura anime di Star Wars.

Al momento, Star Wars Visions non è canonico, almeno secondo quanto affermato da un produttore. Su queste pagine trovate la recensione di Star Wars Visions.