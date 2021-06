Star Wars: Visions, trailer in arrivo? La serie sarà presentata all'Anime Expo Lite

Lucasfilm porterà la galassia lontana lontana all'Anime Expo Lite, che si svolgerà il 3 e il 4 luglio a Los Angeles, con il panel Star Wars: Visions - Sneak Preview e finalmente potremo dare un’occhiata al primo trailer ufficiale di Star Wars: Visions.

Star Wars: Visions di Lucasfilm è una serie antologia di cortometraggi animati che celebra Star Wars attraverso lo sguardo dei migliori creatori e narratori di anime del mondo.



Annunciata l'anno scorso durante l'Investor's Day della Disney, Star Wars: Visions sarà composta da 10 cortometraggi anime che offriranno ai fan diverse "visioni" di alcuni eventi. Sebbene Star Wars sia stato a lungo associato all'animazione, questa è la prima volta nei quasi cinquant'anni di vita del franchise che un progetto unirà Star Wars allo stile d’animazione giapponese.



Lucasfilm ha diffuso il seguente comunicato stampa:



Unisciti all'ospite e esperto di cultura pop Chastity Vicencio e Jacqui Lopez (produttore esecutivo), James Waugh (produttore esecutivo), Josh Rimes (produttore esecutivo) di Lucasfilm e Justin Leach (co-produttore esecutivo) di Qubic Pictures e Kanako Shirasaki (produttore) per uno sguardo all'interno di Star Wars: Visions prima del debutto della serie su Disney+ entro la fine dell'anno.



Il 3 luglio è previsto un panel di 30 minuti, la diffusione di un trailer o un teaser e inoltre verrà data l’opportunità ai fan di fare alcune domande ai creatori dietro l'anime. I dettagli sulle trame sono attualmente scarsi, al momento non è noto se i personaggi esistenti appariranno nella serie così come non è ancora stata fissata una data d'uscita.



