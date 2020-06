Star Wars, Yoda supporta le proteste e il cast approva: 'Matter Black Lives Do'

La ribellione alle ingiustizie della galassia è il fulcro di una saga epica come Star Wars, per questo uno storico personaggio ha deciso di far sentire la sua voce per supportare il Black Lives Matter.

Stiamo parlando del saggio Yoda, e della statua a lui dedicata al centro di una fontana, proprio di fronte alla LucasFilm a San Francisco. Qualcuno ha pensato bene di scrivere con il gesso una semplice frase alla base della scultura: "Matter Black Lives do", imitando la sgangherata struttura sintattica tipica del maestro Jedi.

Dopo l'accorato discorso di John Boyega e il supporto di Mark Hamill, i manifestanti hanno quindi trovato un nuovo testimonial, dato che la foto è diventata immediatamente virale ed ha conquistato i fan di Star Wars, anche grazie alle condivisioni dei due attori citati. Vista la drammatica situazione, c'è davvero bisogno degli insegnamenti di un esperto conoscitore della Forza, e sicuramente la simpatica iniziativa avrà contribuito a portare attenzione sulle disparità sociali che hanno innescato il movimento.

Cosa ne dite? Il piccolo grande Yoda riuscirà a portare equilibrio nella nazione? Sono molte le iniziative a tema Star Wars ideate dai fan e dagli attori in questo periodo: ad esempio, un certo Luke Skywalker ha deciso di fare una bella sorpresa ad un'infermiera che combatte tutti i giorni contro il Coronavirus.