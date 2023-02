Star Wars: Young Jedi Adventures, Disney Plus svela la data d'uscita della nuova serie tv

Dopo l'annuncio della data di uscita di Star Wars Visions Volume 2, la piattaforma di streaming on demand Disney Plus e Lucasfilm hanno svelato anche i piani per la distribuzione della nuova serie animata Young Jedi Adventures.

Lo show, ambientato durante l’era dell’Alta Repubblica, uscirà in esclusiva su Disney Plus dal 4 maggio prossimo, in occasione dello Star Wars Day. La serie animata segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, esplorano la galassia, aiutano i cittadini e le creature in difficoltà e imparano le abilità necessarie per diventare Jedi.

In occasione dell'annuncio della data d'uscita, Disney+ e Lucasfilm hanno anche rilasciato due immagini di Young Jedi Adventures, che potete trovare in calce all'articolo: le foto mostrano il Maestro Yoda, i giovani Jedi Kai, Lys e Nubs e i loro amici Nash e RJ-83 sul pianeta Tenoo. La seconda immagine mostra Lys, Kai e Nubs durante una sequenza di addestramento.

Prodotta da Lucasfilm per Disney+, Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra gli executive producer James Waugh, Jacqui Lopez e Josh Rimes di Lucasfilm. Michael Olson (Puppy Dog Pals) è showrunner ed executive producer. "Star Wars trascende le generazioni; i fan di tutte le età sono profondamente legati ai suoi mondi immaginari, alle sue storie mitiche e ai suoi personaggi unici", ha dichiarato James Waugh, executive producer di Star Wars: Young Jedi Adventures e Senior Vice President Franchise Content & Strategy di Lucasfilm. “Durante lo sviluppo di Star Wars: Young Jedi Adventures, la prima serie di Star Wars creata per bambini in età prescolare, il gruppo creativo non ha mai smesso di pensare a come essa possa rappresentare il primo passo di un bambino in un mondo più grande, sperimentando per la prima volta il potenziale illimitato della galassia di Star Wars. I personaggi, il tono e le lezioni di vita di cui ogni episodio è intessuto sono stati scritti proprio per loro, e il nostro talentuoso team si è impegnato a onorare l'eredità cinematografica rimanendo fedele alle aspettative dei genitori per il pubblico più giovane".

Star Wars: Young Jedi Adventures vede tra le voci nella versione originale Jamaal Avery, Jr. nel ruolo di Kai Brightstar, Juliet Donenfeld nel ruolo di Lys Solay, Dee Bradley Baker nel ruolo di Nubs, Emma Berman nel ruolo di Nash Durango, Jonathan Lipow nel ruolo di RJ-83 e Piotr Michael nel ruolo del Maestro Yoda.