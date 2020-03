Star Was: The Mandalorian, nella stagione 2 sono state distrutte un sacco di spade laser

Nel corso di una recente intervista promozionale, Giancarlo Esposito ha rivelato che durante la realizzazione della seconda stagione di The Mandalorian, la serie live-action di Star Wars in arrivo su Disney+, sono state distrutte diverse spade laser.

"Ho distrutto un bel po' di quelle spade laser durante le riprese, e la troupe era meravigliata. 'Cavolo, ci vai proprio giù pesante!', mi dicevano." In pratica, la star colpiva così duramente durante le riprese che finiva col rompere le spade una dopo l'altra, con la troupe che doveva correre ai ripari e procurargliene subito un'altra.

Esposito ha continuato lodando la produzione della serie: "Questa stagione è stata davvero grandiosa. Questo è il western-spaziale per eccellenza, ed è così strettamente collegato a cose che non conosciamo e non vediamo. Originariamente George Lucas aveva trovato un mentore e un amico in Joseph Campbell. Joseph Campbell basava le sue storie sul potere del mito e sul viaggio dell'eroe. Ognuno dei nostri viaggi non è esso stesso il viaggio dell'eroe? Abbiamo i nostri ostacoli da superare e le nostre visioni che vogliamo esplorare. Stavo pensando l'altro giorno a tutte le cose della mia vita che non ho fatto. Alla fine sarò deluso di non averle fatte? E qual è il rovescio della medaglia? Ho fatto così tante cose e realizzato così tanti sogni, cosa vuol dire tralasciarne alcuni?".

Vi ricordiamo che le riprese di The Mandalorian 2 si sono ufficialmente concluse. Per altri approfondimenti scoprite tutti i dettagli sulle battaglie spaziali viste nella prima stagione.