Per una star di Watchmen nel finale ci saranno grandi sorprese

Manca un solo episodio e poi si concluderà Watchmen, la serie TV di Damon Lindelof ambientata nell'universo letterario ideato da Alan Moore e Dave Gibbons. Dalle parole pronunciate da uno degli attori del cast, sembra che il finale potrebbe regalare delle grandi sorprese ai fan.

L'ottavo episodio di Watchmen ha finalmente soddisfatto le attese di tutta quella parte di pubblico che non aspettava altro se non di rivedere uno dei personaggi più rappresentativi dell'opera: il Dottor Manhattan. Il settimo episodio di Watchmen aveva già dato il via, durante il finale, agli eventi riguardanti l'alter ego di Jon Osterman, ma è nell'ultima puntata andata in onda dello show di HBO che abbiamo potuto ammirare il lavoro artistico che Lindelof ha svolto con il personaggio più delicato e probabilmente difficile da gestire.

Dopo il colpo di scena in Watchmen - vi ricordiamo che all'interno dell'articolo sono presenti spoiler - dove siamo venuti a conoscenza del fatto che il Dr. Manhattan in realtà è sempre stato sotto i nostri occhi e altri non era se non Cal Abar, il marito della protagonista Angela Abar, in molti adesso potrebbero pensare che difficilmente assisteremo ad altre rivelazioni così importanti. Ma l'attore che interpreta Cal/Dr. Manhattan, ovvero Abdul-Mateen II, durante un'intervista concessa in esclusiva al portale Collider ha parlato a 360° della sua esperienza con l'interpretazione del Dr. Manhattan, soffermandosi anche sul prossimo episodio che concluderà lo show.

"Finora ogni volta alla fine di un episodio le reazioni sono state 'Wow, è stato il miglior episodio finora. Non so come possano fare qualcosa di migliore adesso'. E la mia speranza è proprio quella di vedere le persone provare questa sensazione anche dopo aver visto il nono episodio. Abbiamo costruito qualcosa e adesso manca un solo episodio. C'è molto terreno da percorrere. Per questo il nono episodio sarà come una specie di corsa selvaggia" poi l'attore ha risposto sorridendo a proposito delle idee sbalorditive che l'autore di Lost potrebbe avere per il finale "Si, credo che ci saranno delle sorprese belle grosse".

State guardando Watchmen? Cosa ne pensate dell'ultima fatica di Damon Lindelof? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ricordiamo infine che il nono e ultimo episodio intitolato See How They Fly sarà reso disponibile da HBO il prossimo 15 dicembre. Lo stesso giorno sarà possibile visionare l'episodio sottotitolato in italiano sul canale Sky Atlantic, mentre per poterlo guardare doppiato bisognerà aspettare il 23 dicembre.