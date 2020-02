La star di You Penn Badgley e la moglie Domino Kirke aspettano un figlio

Penn Badgley e Domino Kirke sono pronti a un nuovo capitolo della loro vita e presto diventeranno genitori, dopo aver vissuto diverse difficoltà. Nel dare l'annuncio della notizia, infatti, Kirke ha parlato dei due aborti spontanei che ha subito e di come fosse stata sul punto di abbandonare le speranze.

La musicista e moglie della star di You ha pubblicato una foto su Instagram in cui si vede il suo pancione (trovate l'immagine in calce all'articolo) e ha scritto un commento in cui ha raccontato la sua esperienza.



"Di nuovo in viaggio... la gravidanza dopo la perdita è tutta un'altra cosa", ha scritto Kirke. "Dopo due aborti di seguito eravamo pronti a rinunciare. Ho smesso di fidarmi del mio corpo e ho iniziato ad accettare il fatto che fosse finita".



Kirke ha poi richiamato la sua esperienza da doula, una figura che si occupa del supporto alla donna durante il percorso della gravidanza: "Come assistente alla nascita, ne ho viste e sentite di ogni tipo. Ci vuole tutto quello che hai per staccarsi dalle perdite a cui ho assistito o che ho vissuto".

La donna ha anche spiegato che rispetto ai tempi della prima gravidanza (ricordiamo che ha già avuto un figlio, Cassius, nel 2009, insieme all'ex Morgan O'Kane) in cui non sapeva nulla, ora ha molta più esperienza ma continua a imparare dal futuro nascituro: "ci stai già insegnando come vivere in un modo nuovo, piccolino. Grazie".



Mentre la coppia celebra la bella notizia, ricordiamo che sono iniziati i lavori della terza stagione di You, in cui Badgley tornerà nei panni di Joe Goldberg. Nell'attesa di novità, vi rimandiamo alla recensione di You 2.