Lo Starcourt Mall di Stranger Things 3 esiste davvero!

Lo Starcourt Mall è uno dei luoghi più importanti di questa terza stagione di Stranger Things: il nuovo centro commerciale di Hawkins è, per un motivo o per un altro, lo scenario di gran parte delle vicende alle quali assistiamo durante questi ultimi episodi.

Se inizialmente lo vediamo soltanto come una novità destinata a sconvolgere la routine quotidiana di Hawkins (e a far parecchio innervosire i lavoratori del posto) nonché come il posto di lavoro per Steve Harrington e di svago per Eleven e Mike, ben presto ci troviamo a scoprire che dietro lo Starcourt Mall c'è di più: chiedere agli Scoops Troop per informazioni.

Ma quanto sarà costato mettere in piedi un edificio di tali proporzioni? Praticamente nulla! Lo Starcourt Mall è infatti un vero centro commerciale abbandonato, situato nei pressi di Atlanta. A raccontarlo è stato il produttore esecutivo Shawn Levy: "Abbiamo trovato questo centro commerciale mezzo abbandonato nei sobborghi di Atlanta, così l'abbiamo occupato praticamente per intero, abbiamo rifatto la facciata e gli interni e abbiamo girato all'interno di quest'enorme ala. [...] Camminando per una cinquantina di metri oltre il centro commerciale avresti trovato gente del 2019 che faceva shopping nei negozi di oggi, era una situazione piuttosto surreale".

Che dire, ricreare un finto centro commerciale anni '80 sul set sarebbe stata un'impresa troppo semplice per lo staff di Stranger Things, meglio prenderne uno vero e ristrutturarlo dalla testa ai piedi! Il risultato, comunque, è decisamente valso tutti gli sforzi.

