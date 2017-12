Stargate Origins: trailer e data della premiere per lo spinoff

MGM ha rilasciato un nuovo trailer per la serie tv Stargate Origins , che andrà in onda in anteprima nel mese di Febbraio 2018 su, la piattaforma lanciata lo scorso mese di Settembre e che è già diventato un must per tutti gli appassionati.

Insieme al trailer che trovate in apertura, MGM ha anche confermato il rilascio dei dieci episodi per il 15 Febbraio prossima.

La serie tv sarà ambientata poco dopo la scoperta dello Stargate. il padre di Catherine, a quanto pare, non solo scoprirà lo Stargate, ma riuscirà anche ad aprire un tunnel spaziale. Il trailer, come suggerito dall'ambientazione, sembra essere ambientato in Egitto e nel pianeta Abydos, ma include anche qualhe cenno al film.

Nel cast sarà presente Connor Trinneer, che interpreterà il professor Paul Langford, il padre di Catherine, che aveva già lavorato su Stargate ma con un ruolo diverso in Atlantis. Trinner sarà accompagnato da à Salome Azizi, Philip Alexander, Michelle Jubilee Gonzalez, Daniel Rashid, Sarah Navratil, Shvan Aladdin, Tonatiuh Elizarraraz, Derek Chariton, Justin Michael Terry e Lincoln Werner Hoppe.

La particolarità degli episodi è data dal fatto che ognuno di essi durerà solo dieci minuti, una scelta quanto meno particolare secondo molti, ma giustificata dal fatto che il personaggio del padre di Catherine non è un personaggio su cui ci sia molto da raccontare. Al momento è confermata solo una stagione, da dieci episodi.