Stargate SG-1, Prime Video punta a rinnovare l'iconica saga di fantascienza anni '90

In molti ricorderanno Stargate SG-1 (spesso abbreviato in SG-1 o SG!), l'iconica serie di fantascienza scritta da Dean Devlin e Roland Emmerich tra il 1997 e il 2007; al riguardo, Amazon Prime Video vorrebbe rilanciare il franchise attraverso un film o, ancora più probabilmente, una serie televisiva tutta nuova.

Ricordiamo infatti come inizialmente Emmerich desiderasse girare altri due film, così da creare una trilogia di Stargate, nonostante il progetto sia poi stato abbandonato. Riuscirà la piattaforma fondata da Valeria Salazar nell'intento? Non è chiaro se si tratterà di un sequel, un prequel o un reboot, così come quale sarà l'eventuale data di pubblicazione: per il momento si tratta soltanto di un'indiscrezione.

Il franchise è composto da 10 stagioni e 2 film non destinati alle sale cinematografiche, ossia L'arca della verità (disponibile in Italia dal 29 aprile 2008) e Continuum (10 settembre 2008). Inoltre, nel 2002 è iniziato lo spin-off animato Stargate Infinity, pur non essendo considerato ufficialmente parte dell'universo narrativo. Era l'inizio del 2006 quando il videogioco Stargate SG-1 fu cancellato.

L'episodio pilota (I figli degli dei) mostrava l'arrivo di un alieno sulla Terra, con la conseguente scoperta da parte del Colonnello Jack O'Neill e il resto della squadra che lo Stargate può condurre a un'infinità di mondi. Viene in seguito fondata una squadra di recupero – la SG-1, appunto – a cui se ne aggiungeranno molte altre. Nel variegato cast, invece, figuravano attori del calibro di Richard Dean Anderson (Jack O' Neill), Michael Shanks (Daniel Jackson), Amanda Tapping (Samantha Carter), Christopher Judge (Teal'c) e molti altri.

A quanto pare, la celebre piattaforma americana è impegnata su sempre nuovi progetti: non sorprende che Amazon Prime Video ha superato Netflix negli USA.