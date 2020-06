Stargirl 1x03: la Justice Society è alle porte? Le ultime dal set

L'attesissima Stargirl targata The CW è finalmente arrivata e con lei anche tutti i supereroi dei fumetti che finora mancavano all'appello... O almeno questo è quello che speriamo dopo gli emozionanti trailer del terzo episodio. Scopriteli dopo il salto!

Gli aggiornamenti sono davvero tanti, uno più entusiasmante dell'altro: procediamo quindi con calma e allacciate le cinture, ma soprattutto fissate bene i mantelli!

Nell'anteprima, che troverete nel player in altro, vediamo Luke Wilson e la protagonista Brec Bassinger entrare nella sala delle riunioni della Justice Society: il santuario appare impolverato e inutilizzato e a quanto pare Courtney Whitmore e Stripesy sono i primi a mettervi piede dopo molti anni.

Al centro del tavolo campeggia la scritta Justice Society of America, con cui si apre il secondo trailer e che troverete invece nel post in calce. Uno ad uno Stargirl raccoglie i manufatti degli storici membri della società di eroi: ecco quindi la clessidra di Hourman, la maschera di Wildcat e persino la lanterna di Green Lantern, segno che i personaggi potrebbero essere i prossimi a debuttare nella serie, forse cedendo il testimone ad una nuova generazione di eroi.

Parlando di nuovi personaggi, dal set arriva anche una nuova immagine di Dragon King, anch'essa in calce, che con il grembiule da macellaio e il volto coperto non lascia presagire nulla di buono.

