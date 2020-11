Stargirl 2: Alkoya Brunson si unisce al cast per interpretare Jakeem Thunder

Continuano i lavori sulla serie con protagonista Brec Bassinger: dopo l'annuncio dell'arrivo di Jim Gaffigan nel cast di Stargirl, un rumor ha confermato il nome dell'attore che interpreterà Jakeem Thunder.

Il supereroe che si unirà alla Justice Society of America nel corso delle puntate della seconda stagione avrà il volto di Alkoya Brunson, giovane attore già visto in serie TV quali "The Originals" e "Me, Myself & I". A dare la notizia per primi sono stati i giornalisti della testata online "Decider", anche se per ora questo casting non è ancora stato ufficializzato. Sembra molto probabile comunque che nei prossimi episodi inediti sarà presente anche Jakeem Thunder, personaggio che è già stato citato durante la prima parte della serie di Geoff Johns.

Per chi non conoscesse il supereroe, si tratta di un ragazzo che ha sempre potuto contare solo su se stesso, ma la sua vita cambierà completamente dopo che entrerà in possesso della penna in cui è rinchiuso Yz the Thunderbolt, genio della quinta dimensione che sarà doppiato Jim Gaffigan. Dopo aver capito come controllare i poteri di Yz, Jakeem si unirà alla JSA. In attesa di notizie ufficiali, vi lasciamo con questa foto incentrata su due attori della seconda stagione di Stargirl.