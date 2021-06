Stargirl 2: la figlia di Lanterna Verde, Thunderbolt e molto altro nel nuovo trailer!

The CW ha diffuso il primo trailer della seconda stagione di Stargirl, in arrivo ad agosto, che tra le novità ci anticipa il debutto live-action di Thunderbolt e Jade.

Mentre il resto della nuova Justice Society of America (JSA) vuole appendere i loro mantelli al chiodo ora che la Injustice Society of America è stata apparentemente sconfitta, il trailer che potete vedere qui sopra rivela che Courtney alias Stargirl (Brec Bassicnger) non è così sicura che sia la scelta giusta.



La sua famiglia e i suoi nuovi amici supereroi scopriranno presto che ha ragione a stare all'erta, dal momento che nuove minacce come Eclipso (Nick Tarabay) e The Shade (Jonathan Cake) e vecchie come Cindy aka Shiv (Meg DeLacy) stanno per causare alcuni grossi problemi.



The Shade e Thunderbolt erano stati precedentemente confermati in Star Girl per la seconda stagione, ma questo trailer ci conferma per la prima volta ufficialmente il coinvolgimento di Jade, interpretata da Ysa Penarejo, figlia della Lanterna Verde Alan Scott dei fumetti che sembra non andare d'accordo con Courtney nel trailer.



La seconda stagione di Stargirl andrà in onda martedì 10 agosto su The CW mentre la prima stagione debutterà in Italia su Rai 4 dal 19 luglio 2021 con un doppio episodio. Stargirl è già stato rinnovato per una terza stagione, fateci sapere che cosa ne pensate di questo trailer nei commenti!