Stargirl 2, Geoff Johns anticipa l'arrivo di nuovi eroi nella serie DC

Il 10 agosto tornerà su The CW Stargirl, la serie tv dell'Arrowverse dedicata a Courtney Whitmore, giunta alla sua seconda stagione. E se sapevamo già del debutto di nuovi eroi nei prossimi episodi, il creatore e showrunner della serie ci dice qualcosa in più sul loro conto.

Dal trailer della seconda stagione di Stargirl (ma anche dal season finale della prima stagione) era chiaro che avremmo presto visto il debutto di nuovi giovani eroi in quel di Blue Valley, specialmente considerato il fatto che mancavano due discendenti diretti degli eroi della JSA originale all'appello.

"La seconda stagione ci dà l'occasione per trattare gli altri due artefatti che Courtney ha rubato [di proprietà della JSA]: la lanterna di Alan Scott e la penna rosa di Johnny Thunder. Questi due elementi giocheranno un ruolo fondamentale nella storia già dai primi episodi" anticipa Geoff Johns "E dove c'è Jade [la figlia di Alan Scott], suo fratello Obsidian di certo non può essere lontano..."

Finalmente, dunque, avremo occasione di vedere sul piccolo schermo dei personaggi DC molto meno utilizzati, incluso Thunderbolt, che sarà interpretato da Jim Gaffigan... "È da molto, molto tempo che non vediamo un personaggio con i poteri di Lanterna Verde in tv. E Thunderbolt non lo abbiamo mai visto in versione live-action. Quella è stata una grande sfida".

Ma a dei piccoli grandi eroi non possono non accostarsi dei pericolosi villain, come l'Eclipso intrappolato nel diamante rubato da Cindy (Meg DeLacy).

Tanta carne al fuoco quindi per la seconda stagione di Stargirl... Aspettiamo solo di vedere come verrà cotta.