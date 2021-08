Stargirl 2, un losco sconosciuto arriva in città nella preview del secondo episodio

La seconda stagione di Stargirl ha debuttato il 10 Agosto su The CW, e si è subito rivelata più matura rispetto alla prima. Lo showrunner Geoff Johns ha rivelato che questa season darà più spazio al romanticismo ma allo stesso tempo sarà più oscura. Nelle immagini da poco rilasciate del secondo episodio conosciamo un personaggio misterioso.

Nel vedere la nuova preview e le foto della prossima puntata, sembra che Courtney avesse ragione a voler rimanere vigile per il rischio di nuove minacce all'orizzonte, perché in effetti nuovi volti stanno iniziando a dirigersi in città. Proprio uno di questi nuovi personaggi, che vediamo nello sneak, avrà un interesse particolare per la vecchia vita di Pat nella JSA. Chissà per quale motivo.

Tuttavia, con l'oscurità, a creare equilibrio ci sarà anche una controparte di luce. Nonostante il cambiamento di tono che porta in una direzione sicuramente più dark, sullo sfondo ci sono dei protagonisti che vogliono fare del bene, e portano nella serie anche una certa dose di umorismo. Un passo in avanti per lo show, che cercando nuovi spunti, alza il suo livello. E questo porterà anche Stargirl a fare la sua prima apparizione in un crossover con l'Arrowverse. Una prospettiva sicuramente interessante. Nel frattempo, però, potete dare uno sguardo alle immagini ufficiali dell'episodio 2 nella nostra galleria, in cui troverete il volto del misterioso nuovo arrivato, e godervi la preview della puntata.