Stargirl 2, il nono episodio dà il benvenuto a John Wesley Shipp: ecco la trama

The CW ha pubblicato la sinossi del nono episodio della seconda stagione di Stargirl, intitolato Summer School: Chapter Nine. L'episodio dovrebbe includere l'attesa partecipazione di Jay Garrick, interpretato da un attore iconico come John Wesley Shipp, incarnazione della Golden Age di The Flash e membro della Justice Society of America.

Shipp in passato ha interpretato Barry Allen/Flash nella serie tv anni '90, Flash, oltre a rivestire i panni di Henry Allen, Jay Garrick e Barry Allen di 'Terra-90' in The Flash, serie The CW. Proprio lo scorso anno John Wesley Shipp ha festeggiato i 30 anni dalla serie Flash.

Ora Shipp interpreterà il personaggio in Stargirl e pare che possa narrativamente legarsi a Pat Dugan (Luke Wilson).



"Mentre Eclipso (Nick Tarabay) prende di mira i Whitmore/Dugan, a Pat (Wilson) vengono in mente dolorosi ricordi del passato che coinvolgono la loro JSA originale e la battaglia per sconfiggere Eclipso. Nel frattempo Mike (Trae Romano) è costretto a confrontarsi con il senso di colpa che prova per il suo ruolo nella morte di Icicle e Barbara (Amy Smart) si trova faccia a faccia con qualcuno del suo passato. Infine Courtney (Brec Bassinger) fatica a mantenere un barlume di speranza dopo che Eclipso prende di mira le persone a lei care. Anche Hunter Sansone recita nell'episodio. Andi Armaganian ha diretto l'episodio scritto da Alfredo Septién e Turi Meyer".



Nel settimo episodio di Stargirl 2 Yolanda ha dovuto affrontare il suo senso di colpa, ma ora la serie sta volgendo verso la seconda parte della stagione e le trame iniziano davvero ad infittirsi.