Stargirl 2, ci sarà un personaggio di Lanterna Verde? Le ultime novità

A meno di un mese dalla première della seconda stagione di Stargirl i fan sono ansiosi di sapere cosa accadrà in questo secondo ciclo di episodi. Il trailer della stagione 2 ha anticipato l'arrivo di una serie di nuovi eroi DC Comics, tra cui un personaggio che proviene dal mondo di Lanterna Verde, pronto a debuttare nei prossimi episodi.

Si tratta di Jennifer-Lynn Hayden/Jade (Ysa Penarejo), figlia della Lanterna Verde originale, Alan Scott. L'idea che Jade si unisca alla serie ha sicuramente allettato gli appassionati DC, specialmente quelli che si sono chiesti se anche il fratello Todd James Rice/Obsidian possa apparire. Giorni fa sono state pubblicate le nuove foto ufficiali di Stargirl 2.



In effetti su TVLine viene menzionato che nei primi episodi si parla del luogo in cui dovrebbe trovarsi il fratello di Jade.

Tutte queste voci fanno da eco alle dichiarazioni di Geoff Johns, creatore della serie, molto entusiasta di questi nuovi episodi:"La seconda stagione ci dà la possibilità di affrontare altri due artefatti rubati da Courtney: la lanterna di Scott e la penna rosa di Johnny Thunder. Questi due elementi entrano nella trama abbastanza presto. E visto dove si trova Jade, suo fratello Obsidian non può essere molto indietro... Non abbiamo visto un personaggio esercitare il potere di Lanterna Verde per molto, molto tempo".



In mezzo a tutto il materiale promozionale, spicca il poster di Stargirl 2 con Brec Bassinger protagonista, nel ruolo di Courtney Whitmore/Stargirl.