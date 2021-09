Stargirl 2, nel settimo episodio Yolanda dovrà affrontare il suo senso di colpa

La seconda stagione di Stargirl è in pieno svolgimento su The CW, e i giovani eroi protagonisti stanno ora affrontando le conseguenze degli eventi verificatisi nel finale della prima stagione. In particolare, Yolanda non se la sta passando troppo bene...

Il personaggio interpretato da Yvette Monreal è infatti ancora in preda ai sensi di colpa dopo la morte di Brainwave a.k.a. Henry King Sr. (Christopher James Baker), nonché padre del suo defunto ex-ragazzo, Henry King Jr. (Jake Austin Walker), dato che il primo è morto per mano sua dopo che la ragazza lo aveva visto uccidere il proprio figlio per impedirgli di ostacolare i suoi piani.

"Sta mettendo in discussione il suo valore, non sa se merita di essere Wildcat, perché nella sua mente Ted Grant [il precedente Wildcat] non aveva mai ucciso nessuno. Sta pensando 'Io ho ucciso Brainwave, e non posso dirlo a nessuno. Non posso rivelarlo agli membri della JSA'" ha racconta l'attrice ai microfoni di Yahoo! "C'è del trauma qui, e la sta mangiando viva".

A conferma di ciò arriva poi la sinossi del settimo episodio di Stargirl, "Summer School: Chapter Seven", nel quale "Yolanda affronta il suo passato. Quando il senso di colpa per la morte di Brainwave (guest star Christopher James Baker) diventa troppo pesante da sopportare, Yolanda (Yvette Monreal) è costretta a prendere una dolorosa decisione".

Nell'episodio in questione, scritto da Robbie Hyne e diretto da Sheelin Choksey, vedremo comparire anche Brec Bassinger, Amy Smart, Cameron Gellman, Anjelika Washington Luke Wilson Trae Romano e Hunter Sansone.

Come anticipato da Geoff Johns qualche tempo fa, nella seconda stagione di Stargirl vedremo l'arrivo di nuovi eroi e, ovviamente, nuovi villain, ma nel frattempo, sembra che anche i fantasmi del passato non vogliano lasciare in pace i nostri protagonisti...