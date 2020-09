Stargirl 2, li showrunner anticipa l'arrivo di Solomon Grundy, Eclipso e di nuovi villain

Il finale della prima stagione di Stargirl ha visto la nuova Justice Society of America uscire vittoriosa dallo scontro con l'Injustice Society of America, ma anche se molti dei cattivi sono stati sconfitti, le cose si sono fatte un po' ambigue per il brutale Solomon Grundy, anche con una stuzzicante anticipazione su di un altro villain.

Interpellato allora sull'annunciato seconda stagione di Stargirl, che dal prossimo anno - lo ricordiamo - passerà ufficialmente a CW (senza perdere il suo stile) e non ad HBO Max come ad esempio Doom Patrol 3 o Titans 3, lo showrunner e creatore Geoff Johns ha avuto modo di rivelare la presenza più centrale e costante di Grundy, l'arrivo di Eclipso e di altri villain e personaggi.



Dice Johns: "Sono davvero entusiasta del fatto che la gente avrà modo di vedere molto più Solomon Grundy nella seconda stagione. Perché no, non è ancora morto e abbiamo una storia davvero interessante per l'arco narrativo di Grundy". Johns ha anche confermato che Eclipso sarà molto importante nei nuovi episodi, cosa che si era già capita grazie a Shiv e alla sua ricerca del Diamante Cuore di Tenebra nel magazzino della ISA.



E infine su Jakeem Thunder e Doctor Mid-Nite, Johns spiega: "Abbiamo davvero tante altre cose da approfondire, personaggi da introdurre, nuove storie da far intrecciare. Ne vedrete delle belle":