Stargirl 2, lo showrunner rivela: 'in arrivo più romanticismo'

La seconda stagione di Stargirl sta per tornare su The CW e sarà molto più oscura della prima stagione ma secondo il creatore e showrunner della serie, Geoff Johns, ci sarà più spazio per le storie d’amore.

Come è stato anticipato nel finale della prima stagione, Eclipso avrà un ruolo importante in futuro e, come sanno i fan dei fumetti, Eclipso è spaventoso. Anche il cast della serie ha detto che la seconda stagione sarà più oscura ma niente paura, ci saranno anche alcuni elementi più leggeri e meno paurosi.

Secondo il creatore Geoff Johns, nella seconda stagione vedremo le relazioni tra i personaggi svilupparsi un po' di più, comprese le storie d'amore.



Durante un recente evento stampa a cui ha partecipato ComicBook.com, Johns ha spiegato:



"La storia d'amore a lento sviluppo nello spettacolo fa parte della narrazione dello show. E direi che nel caso di Rick e Beth, quella relazione è una relazione molto profonda e scopriremo dove andrà solo in futuro. E sarà così anche per Courtney e Cameron. Ma ci sarà più romanticismo in arrivo man mano che la serie andrà avanti".



In generale, Stargirl non è stato esattamente pieno di romanticismo. Al di fuori della relazione consolidata tra Pat (Luke Wilson) e Barbara (Amy Smart), la prima stagione ha visto Courtney (Brec Bassinger) e Cameron Mahkent (Hunter Sansone) interessarsi l'una dell'altra, ma il lavoro di Courtney come Stargirl, per non parlare che il padre di Cameron fosse Icicle, sicuramente ha reso le cose più complicate. Johns ha anche annunciato un crossover tra Stargirl e l'Arrowverse in arrivo.



Stargirl è già stata rinnovata per una terza stagione, la seconda debutterà martedì 10 agosto su The CW.