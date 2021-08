Stargirl 2, Trae Romano parla del terzo episodio incentrato su Mike: i dettagli

La seconda stagione di Stargirl sta entrando nel vivo negli Stati Uniti con due nuovi arrivi che la giovane Justice League dovrà affrontare. Nel frattempo il terzo episodio si concentrerà sul personaggio di Mike, interpretato da Trae Romano, che ha parlato proprio di quanto accadrà nel nuovo capitolo della stagione 2.

Nel frattempo potete esplorare la preview del secondo episodio di Stargirl 2. Sinora la trama di Mike non è stata esplorata granché. Sino al terzo episodio di Stargirl 2: Summer School: Chapter Three.

Trae Romano, intervistato da Comicbook, ne ha parlato in questi termini:"Quando Geoff [Johns] mi ha inviato per la prima volta la sceneggiatura mi sono divertito moltissimo perché... avevo la sceneggiatura da molto tempo, in realtà. Quando abbiamo iniziato a girare l'episodio 2 avevo già la sceneggiatura per l'episodio 3. Quindi ho avuto davvero tanto tempo per esaminare il materiale e penso che fosse giunto il momento di avere finalmente un episodio incentrato su Mike, per vedere davvero com'è fuori casa, con cosa ha a che fare [...] E l'arco di questo episodio è stato così ben fatto".



Trae Romano ha elogiato anche Lea Thompson, che ha diretto l'episodio:"Nel momento in cui ho ricevuto la sceneggiatura lei mi ha contattato e mi ha detto 'Ehi, se vuoi parlare dello script e se vuoi leggerlo un po' con me, io voglio solo rendere l'episodio il migliore possibile perché il personaggio di Mike è importante'".

Lo showrunner di Stargirl aveva preannunciato più romanticismo in questa nuova stagione; i fan italiani attendono che la serie possa sbarcare anche sul nostro piccolo schermo.