Stargirl 3, annunciata la presenza di un personaggio legato a Lanterna Verde

La seconda stagione di Stargirl ha introdotto un personaggio strettamente legato a Lanterna Verde e la terza stagione non sarà da meno, visto che includerà un altro nome molto vicino ad Alan Scott. L'annuncio è arrivato in queste ore da The CW. In Italia la seconda stagione di Stargirl è ancora inedita e andrà in onda su Rai 4.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler di Stargirl. Sul nostro sito trovate la recensione di Stargirl, la prima stagione, in attesa di poter assistere anche in Italia alla seconda.



Se la seconda stagione ha introdotto Jennie (Ysa Penarejo), la figlia di Alan Scott/Lanterna Verde, la terza stagione di Stargirl includerà anche il fratello di Jennie.

Lunedì The CW ha annunciato che Tim Gabriel è stato scelto per interpretare Todd Rice, figlio di Alan. Gabriel è principalmente conosciuto per le sue apparizioni negli show Better Things, SWAT e Why Women Kill.



Prossimamente sarà anche nel cast dell'horror The Death That Awaits. Le riprese della terza stagione di Stargirl si sono concluse poche settimane fa. Ricordiamo che le basi per l'introduzione di Todd Rice nello show sono state poste nella seconda stagione, quando Jennie ha iniziato a controllare i suoi poteri ed è andata alla ricerca di Todd, dal qual è separata sin dall'infanzia. Una ricerca che la conduce all'Helix Institute for Youth Rehabilitation, luogo nel quale è stato proprio Todd.



Brec Bassinger aveva annunciato la fine delle riprese di Stargirl 3 indossando il costume della protagonista.