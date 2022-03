Stargirl 3: Brec Bassinger annuncia il fine riprese in costume, si avvicina l'uscita!

Un passo in meno ci divide ora dall'uscita della terza stagione di Stargirl, da quando cioè la sua interprete Brec Bassinger ha annunciato il fine riprese con uno scatto direttamente dal set, che la vede vestita di tutto punto. La protagonista ha parlato di una stagione mai così ambiziosa e che la metterà contro un inquietantissimo villain.

Continua ad allargarsi il piano di uscite del 2022 per tutto il panorama dei cinecomic su piccolo schermo. Se si contano ormai i giorni all’uscita del violentissimo Moon Knight – ma, nel frattempo, si rimanda quella di una delle serie più misteriose del MCU – per quanto riguarda i diretti competitor della DC Comics buone nuove arrivano dal fronte dell’Arrowverse. La serie dedicata al personaggio di Courtney Whitmore infatti, arrivata ormai alla sua terza stagione e a un nuovo blocco da tredici episodi (probabili), ha appena concluso le riprese.

Ad annunciarlo la sua protagonista, Brec Bassinger, che a mezzo social ha condiviso una foto con l’ultimo ciak in mano e vestita di tutto punto col suo costume. Nel post, che trovate in calce all’articolo, l’attrice si è epressa con grande entusiasmo in merito alla stagione che entra ora nella sua fase di post-produzione: “E questa è la conclusione delle riprese della terza stagione di Stargirl. Dire che questi ultimi sei mesi siano stati la più grande delle benedizioni, sarebbe un eufemismo. Mi sono fatto dei migliori amici, ho passato alcune delle serate più divertenti della mia vita e nel frattempo ho girato una stagione dannatamente fantastica, davvero. Non vedo l'ora che la vediate tutti voi”.

In questi nuovi episodi, Bassinger torna nel ruolo della Whitmore affiancata dal suo patrigno Pat Dugan (Luke Wilson) e dalla improbabile squadra di giovani eroi messa su per raccogliere l'eredità della prima squadra di supereroi della DC, la Justice Society of America. Nell'emozionante seconda stagione, Courtney e le sue amiche affronteranno uno degli avversari più spaventosi della mitologia DC: l'oscura entità della corruzione nota come Eclipso. Per ComicBook, l’attrice aveva parlato delle evoluzioni del suo personaggio: "Courtney non pensa troppo sulle cose prima di agire Lei segue l’istinto. Su cosa mi abbia emozionato di più, la risposta cambia ogni volta che mi viene chiesto, ma sono così entusiasta di così tante cose diverse. Perché è stato tutto così meraviglioso".

La serie, di cui non si conosce ancora la data d’uscita, verrà trasmessa sugli schermi di The CW e successivamente, a distanza di alcuni mesi, dovrebbe arrivare sulle emittenti estere di riferimento.