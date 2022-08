Stargirl 3, un nuovo poster anticipa il ritorno di Courtney e la JSA

Il trailer di Stargirl 3 ci aveva rivelato la data di debutto dei nuovi episodi della serie sull'emittente americana The CW, e adesso un inedito poster non fa che aumentare l'hype per il suo ritorno.

Era maggio del 2021 quando la serie tv ideata da Geoff Johns Stargirl veniva rinnovata per una terza stagione da The CW, e a più di un anno di distanza siamo ormai pronti ad accogliere di nuovo sugli schermi le avventure di Courtney Whitmore e dei suoi amici.

Come promesso dal primo trailer della terza stagione, infatti, rivedremo tanti volti noti dell'universo DC e in particolare di chi ha visitato o preso parte alla vita di Blue Valley nelle precedenti stagioni (ritroveremo, ad esempio, lo Starman di Joel McHale), e tra JSA e Injustice Society il divertimento di certo non verrà a mancare.

E il poster di Stargirl 3 che trovate anche in calce alla notizia non fa che ribadire tutto questo, oltre a incuriosire ulteriormente lo spettatore con quelli che sembrano essere dei monitor in cui compaiono varie persone legate alla nostra protagonista, e con una tagline decisamente eloquente: "Tieniti stretti gli amici e ancor più i nemici/amici".

Che sorprese ci riserverà la terza stagione di Stargirl? Lo scopriremo a partire dal 31 agosto.