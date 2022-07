Stargirl 3, il trailer ufficiale annuncia la data d'uscita!

Stargirl è pronta a tornare per una terza stagione: la serie del network The CW con Brec Bassinger nei panni della studentessa Courtney Whitmore debutterà nella prossima stagione televisiva autunnale. Ecco il trailer mostrato in anteprima al Fan Expo di Chicago con l'atteso annuncio della data d'uscita!

Stargirl è pronta a imparare "dei gran bei trucchi" da Starman nella terza stagione della serie a lei dedicata: il proprietario originale dello Scettro Cosmico interpretato da Joel McHale (Community, Ted) tornerà come personaggio regolare dopo le apparizioni nei capitoli precedenti dello show.

Ma non si tratta dell'unico ritorno: nel breve trailer che potete vedere in testa all'articolo rivediamo anche Eric Goins nei panni di Steve Sharpe, alias Gambler, già apparso nella prima stagione! E non sarà l'unico personaggio legato a Lanterna Verde ad apparire nella serie...

La stagione 3 di Stargirl debutterà il prossimo 31 agosto negli Stati Uniti, per poi uscire con puntate settimanali trasmesse da The CW. In questi nuovi episodi, la giovane protagonista sarà nuovamente affiancata dal suo patrigno Pat Dugan (Luke Wilson) e dall'improbabile squadra di giovani eroi che raccoglie l'eredità della Justice Society of America.

Durante una recente intervista a TVLine, Brec Bassinger ha svelato quale sarà il tema della prossima stagione di Stargirl: "La prima stagione è stata una sorta di coming of age con un mix tra Ritorno al futuro e Karate Kid, la seconda ha avuto toni horror e la terza sarà un murder mystery".

Alla fine delle riprese di Stargirl 3 lo scorso marzo la Bassinger aveva dichiarato: "E questa è la fine delle riprese della terza stagione di Stargirl. Dire che questi ultimi sei mesi siano stati la più grande delle benedizioni, sarebbe un eufemismo. Ho stretto amicizie, ho passato alcune delle serate più divertenti della mia vita e nel frattempo ho girato una stagione davvero fantastica. Non vedo l'ora che la vediate tutti voi”.