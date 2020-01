Stargirl abbraccia il proprio destino nel nuovo trailer della serie DC

Dopo aver dato uno sguardo al primo teaser trailer di Stargirl, è giunto il momento di vedere il nuovo trailer della serie targata DC, in arrivo nella primavera del 2020.

Nel filmato, che trovate in cima all'articolo, viene mostrata la protagonista Courtney Whitmore (interpretata da Brec Bassinger) scoprire lo Scettro Cosmico e diventare così Supergirl, abbracciando il proprio destino. Cosa ne pensate del trailer?

Ricordiamo che la serie seguirà le vicende della studentessa liceale Courtney Whitmore, la quale ispirerà un improbabile gruppo di giovani eroi a combattere a combattere i cattivi del passato. Nello show, Stargirl e il primo vero gruppo di supereroi, la Justice Society of America, vengono reimmaginati in un modo divertente e imprevedibile.



"È una storia di una famiglia famiglia allargata e di una ragazza al liceo", ha spiegato Geoff Johns (co-creatore della serie, insieme a Lee Moder). "Si svolge in un liceo. Non penso che ci siano molti show sui supereroi che si svolgono al liceo. Amo questa cosa. Ci saranno i buoni e ci saranno i cattivi, sarà molto divertente".

Stargirl debutterà sul servizio streaming DC Universe, per poi essere trasmessa anche su The CW. Gli eventi di Crisi sulle Terre Infinite, inoltre, hanno rivelato che la storia sarà ambientata sulla nuova Terra-2. L'evento crossover ha anche spianato la strada allo spin-off Superman & Lois.