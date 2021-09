Stargirl: nuova anteprima dal sesto episodio stagionale [VIDEO]

The CW ha diffuso in streaming il nuovo promo del sesto episodio della seconda stagione di Stargirl, che andrà in onda martedì prossimo, 14 settembre. Nella storia di questa stagione finora sappiamo che Cindy Burman (Meg DeLacy) ha tramato nell'ombra per assemblare la sua versione della Injustice Society. Vedremo cosa accadrà in futuro.

Nell'anteprima del nuovo episodio di stagione vediamo Cindy chiamare Courtney (Brec Bassinger) e dirle abbastanza chiaramente quello che vuole: si sta preoccupando per lei e per tutti quelli a cui tiene. Dato che Courtney e la Justice Society of America non si lasceranno sfuggire l'occasione sembra abbastanza chiaro che è in arrivo un grande confronto finale. Di seguito la sinossi ufficiale dell'episodio intitolato Summer School: Chapter Six.

Cindy (Meg DeLacy) e il suo nuovo team sono pronti a fare la loro mossa contro la Justice Society of America che porterà di sicuro a un epico scontro tra le due fazioni. Brec Bassinger, Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Cameron Gellman, Anjelika Washington, Trae Romano e Hunter Sansone faranno parte del cast dell'episodio. Walter Garcia ha diretto l'episodio scritto da Paula Sevenbergen.

Come dichiarato in precedenza da Yvette Monreal, il personaggio di Yolanda dovrà affrontare il suo senso di colpa prima o poi: "Sta mettendo in discussione il suo valore, non sa se merita di essere Wildcat, perché nella sua mente Ted Grant [il precedente Wildcat] non aveva mai ucciso nessuno. Sta pensando 'Io ho ucciso Brainwave, e non posso dirlo a nessuno. Non posso rivelarlo agli altri membri della JSA'" ha raccontato l'attrice ai microfoni di Yahoo! "C'è del trauma qui, e la sta mangiando viva".

Come anticipato da Geoff Johns qualche tempo fa, nella seconda stagione di Stargirl vedremo l'arrivo di nuovi eroi e, ovviamente, nuovi villain, ma nel frattempo, sembra che anche i fantasmi del passato non vogliano lasciare in pace i nostri protagonisti...

Il nuovo episodio di Stargirl vi aspetta su The CW martedì prossimo, 14 settembre 2021.