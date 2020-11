Stargirl, anticipazioni sulla stagione 2 da Tigress e Sportsmaster

Sono già iniziate le riprese di Stargirl 2, in attesa di altre notizie ufficiali ecco un post in cui sono presenti Tigress e Sportsmaster, personaggi che fanno parte del cast delle prossime puntate inedite.

In calce alla notizia trovate il post condiviso dall'account Twitter ufficiale di Joy Osmanski, l'attrice interprete di Tigress ha infatti deciso di pubblicare una foto che la ritrae insieme a Neil Hopkins, commentandola così: "Pronti all'azione". Dopo il finale di stagione della prima parte di Stargirl, i fan quindi hanno avuto la conferma del ritorno di questi due membri della "Injustice Society of America".

La situazione per i protagonisti della serie si complicherà nel corso delle puntate inedite della seconda stagione, infatti è stata già annunciata la presenza di nuovi avversari della JSA, tra cui Eclipso, personaggio interpretato da Nick Tarabay che era stato imprigionato in un cristallo comparso già nella prima parte dello show.

Come sapete la serie è entrata a far parte del catalogo di The CW, per adesso non conosciamo la data esatta di uscita della seconda stagione, ma è stato già annunciato che vedremo gli episodi inediti nel corso del 2021. Inoltre abbiamo scoperto che un nuovo personaggio farà la sua comparsa in Stargirl 2, interpretato da Jim Gaffigan.