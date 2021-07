Stargirl, arriva in Italia la prima stagione della serie DC: ecco dove e quando guardarla

Nei giorni scorsi abbiamo visto Brec Bassinger in costume da supereroe nel poster della stagione 2 di Stargirl, ma fino a questo momento la serie DC è ancora inedita in Italia. Ancora per poco, però: gli episodi della prima stagione arriveranno infatti in prima serata su Rai 4, a partire da lunedì 19 luglio.

La fanta-action ideata dal fumettista e sceneggiatore Geoff Johns (co-sceneggiatore di Wonder Woman e Aquaman) andrà in onda in prima visione ogni lunedì alle 21.20.

Protagonista di Stargirl è Courtney Whitmore, una liceale che riceve in eredità dal supereroe Starman lo Scettro Cosmico che le dona i super poteri. L'adolescente è interpretata da Brec Bassinger, vista di recente anche nel film horror 47 metri - Uncaged; al suo fianco nella serie recitano anche Luke Wilson e Amy Smart nei ruoli dei suoi genitori.

Stargirl è ambientata su Terra-2, l’universo alternativo DC Comics su cui si muovono versioni inedite di celebri supereroi come Superman, Batman, Flash; qui tutti i componenti della Justice Society of America sono morti durante lo scontro con la Injustice Society e il mondo ha dovuto abituarsi alla vulnerabilità dei supereroi. Courtney Whitmore, così, scopre che il suo patrigno è stato la spalla del mitico Starman e, dopo aver recuperato il potente Scettro Cosmico, assume poteri e identità di Stargirl prefiggendosi di combattere i supercriminali e rifondare la Justice Society of America.