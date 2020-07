Stargirl, arriva un tragico colpo di scena nell'episodio Brainwave Jr.

La serie The CW sembra convincere gli spettatori, tanto che la seconda stagione di Stargirl è già una certezza: la produzione ci ha però già abituato a dei colpi di scena non facili da digerire, e la decima puntata non ha fatto eccezione.

A dire il vero l'intera premessa della serie è costruita sulla morte di un gruppo di supereroi, e sull'arrivo di nuovi giovani pronti (più o meno) a sostituirli. In "Brainwave Jr." abbiamo dovuto però dire addio ad un personaggio che avevamo imparato a conoscere da vicino.

Quando Brainwave si risveglia dal coma, scopriamo che non ha più ricordi dei dieci anni passati, e sorprendentemente si dimostra essere un padre premuroso nei confronti di Henry, che era abituato a conoscere il suo lato più freddo. A questo punto il figlio decide di guardare i video diari del padre e capisce che la causa della morte della madre è Jordan Mahkent. Quest'ultimo riesce però a riportare Brainwave dalla parte della Injustice Society, ed Henry e Courtney uniscono le forze per porre rimedio alla situazione e rimpossessarsi dello Scettro Cosmico.

Presto però Henry deve fare i conti con la dura realtà: la memoria del padre è stata risanata ed è tornato ad essere lo spaventoso villain di un tempo. Al contrario della Justice Society, il ragazzo non riesce a fuggire e rimane in balia di Brainwave, che gli rivela di aver ucciso la madre. Quando gli propone di unirsi a lui Henry si rifiuta e viene ucciso: mentre muore riesce a scusarsi con Yolanda e a dire a Courtney di continuare a credere nel bene.

Una vera sorpresa, che non mancherà di avere conseguenze nella puntata numero 11 di Stargirl.