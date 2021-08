Stargirl, in arrivo un sorprendente ritorno: le anticipazioni dell'episodio 2x04

Dopo che Geoff Johnson ha parlato di un possibile crossover tra Stargirl e l'Arrowverse, The CW è tornata ad anticipare la seconda stagione della serie con Brec Bassinger svelando la sinossi ufficiale dell'episodio 2x04, intitolato 'Summer School: Chapter Four'.

Ciò che più salta all'occhio è il ritorno a sorpresa di Sportmaster e Tigress, tra gli antagonisti principali della passata stagione.

"IL DIAVOLO NELLE OMBRE - Mentre Pat (Luke Wilson) valuta se confessare a Courtney (Brec Bassinger) il passato di Eclipso, una visita a sorpresa di Crock (Neil Hopkins) e Paula (Joy Omanski) coglie lui e barbare alla sprovvista. Un teso incontro con The Shade (Jonathan Cake) fornisce a Courtney alcune informazioni preziose. Infine, Cindy (Meg DeLacy) fa la sua mossa", si legge nella descrizione resa nota da Comicbook.com.

Il cast dell'episodio include anche Amy Smart, Yvette Monreal, Cameron Gellman, Anjelika Washington e Trae Romano. La puntata è scritta da Taylor Steitz e diretta da Lea Thompson.

"Con la seconda stagione la serie avrà l'opportunità di andare più in profondità e penso che vedremo più oscurità in termini di forze del male all'opera" ha anticipato l'interprete di Tigress Joy Omanski. "Nella prima stagione Tigress e Sportmaster sono cattivi, ma è niente in confronto a quanto accadrà nella stagione 2."

Intanto, lo showrunner ha promesso l'arrivo di più romanticismo nella stagione 2 di Stargirl.